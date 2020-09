Lagerhalle im Kreis Heidenheim ausgebrannt

Großeinsatz in der Nacht auf Samstag in Gerstetten. Eine Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs stand in Flammen

Gerstetten-Heuchlingen. Am Samstag, gegen 0.10 Uhr, wurde die Leitstelle über einen Brand in Gerstetten, Ortsteil Heuchlingen, informiert. In der Altheimer Straße brannte eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Feuerwehren aus Heuchlingen, Gerstetten, Dettingen, Heldenfingen und Heidenheim konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus und weitere Gebäude verhindern, teilt die Polizei mit. Die Lagerhalle brannte vollständig ab. Mehrere Maschinen und Geräte wurden zerstört. Eine Brandursache konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Der Schaden an Gebäude und Inventar wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.