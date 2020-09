"Gsond & Fit"-Messe in der Aalener Stadthalle gestartet

Auf der Gesunheitsmesse dreht sich an diesem Samstag und Sonntag alles um Gesundheit und Fitness. Ein durchdachtes Hygienekonzept

Aalen. Die diesjährige Messe „Gsond & Fit“ in der Aalener Stadthalle ist gestartet. Am Samstag kann die Gesundheitsmesse noch bis 18 Uhr besucht werden. Am Sonntag können die Besucher dann von 11 bis 17 Uhr zur Messe kommen.

Besondere Hygienemaßnahmen

"Gsond & Fit" bietet ein umfangreiches Hygienekonzept, das größtmögliche Sicherheit garantiert. Die Messe bietet Raum und Zeit für intensive Beratungsgespräche direkt am Stand. Um die Abstände zu gewährleisten, wurden weniger Aussteller zugelassen. „Das Spektrum der Gesundheitsmesse bleibt trotzdem weit gefächert“, versicherte Messeleiter Wolfgang Grandjean. „Wir haben auch breitere Gänge und Abstände auf dem Messegelände berücksichtigt.“ In der Halle benötigen die Besucher eine Maske, wie es bereits aus den Einzelhandelsgeschäften und dem öffentlichen Nahverkehr bekannt ist.