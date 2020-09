Vandalen treiben in Stödtlen ihr Unwesen

Stödtlen. In der Zeit von Donnerstag bis Freitagabend waren in Stödtlen unbekannte Vandalen im Föhrenweg unterwegs, teilt die Polizei mit. Dort haben die Vandalen abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Sie zerkratzten an mindestens drei Fahrzeugen den Lack und beschädigten noch einen dort abgestellten Laster, so die Polizei weiter. Insgesamt entstand hierbei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euros. Die Ermittlungen zu den Taten dauern derzeit noch an.