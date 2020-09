Großeinsatz in Backnang: Dach und Giebel bei Wohnhausbrand eingestürzt

Backnang. Am Samstagmittag gegen 12 Uhr kam es in der Eduard-Breininger-Straße zu einem Vollbrand eines Fachwerkhauses. Zuerst war das Feuer laut Polizeiangaben im Dachstuhl ausgebrochen, griff dann aber auf das ganze Haus über. Im Laufe der Löscharbeiten stürzten das Dach und die Giebel des Hauses ein. Durch den Brand wurde das Gebäude unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung angehalten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte durch die alarmierten Wehren der Gemeinden Backnang, Schorndorf, Schwäbisch Hall, Oppenweiler, Aspach, Auenwald und Rudersberg, welche mit 22 Fahrzeugen und 93 Mann im Einsatz waren, verhindert werden. Zudem mussten Anwohner und nebenstehende Gebäude vor einsturzgefährdeten Gebäudeteilen geschützt werden. Bei dem Brand entstand Sachschaden von ca. 400.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes, welche bislang nicht geklärt ist, dauern derzeit noch an. Die Polizei war zur Absperrung und Verkehrslenkung mit mehreren Streifen vor Ort. Vorsorglich wurden auch Rettungskräfte alarmiert, welche mit sechs Mann vor Ort kamen.