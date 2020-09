Auto kracht in Hauswand: Tödlicher Verkehrsunfall in Gaildorf

Gaildorf. Wie die Polizei am Nachmittag gegen 16.30 Uhr meldet, hat sich in Gaildorf ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen wollte eine Frau vom Parkplatz eines Drogeriemarktes auf die Fahrbahn einfahren und kollidierte mit einer gegenüberliegenden Hauswand. Die Bundesstraße 298 Schwäbisch Gmünd - Schwäbisch Hall ist derzeit zwischen Unterrot und Gaildorf (Karlstraße) in beiden Richtungen gesperrt. mbu