Wohnhaus in Leinzell steht in Vollbrand

Leinzell. Wie die Polizei am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr mitteilt, steht in der Wolf-Hirth-Straße in Leinzell ein Wohnhaus in Vollbrand. Verletzte gebe es keine, so die Polizeihauptkommisar Steffen Opferkuch auf Nachfrage. Alle Anwohner konnten das Haus verlassen. Diese Meldung wird aktualisiert. jad