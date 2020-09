Normannia kassiert späten 2:2-Ausgleich

Fußball, Verbandsliga: Die Gmünder können eine 2:0-Führung in Heimingen nicht nach Hause bringen.

Durch einen Doppelschlag von Alexander Aschauer und Anthony Coppola in der 29. und 30. Minute ging die Gmünder Normannia im Samstagabendspiel beim FC Heiningen 2:0 in Führung. Noch vor der Pause kamen die Gastgeber heran, um am Ende kurz vor dem Schlusspfiff noch den 2:2-Ausgleich zu erzielen.

Heiningen - Normannia Gmünd 2:2 (1:2)

Tore: 0:1 Aschauer (29.), 0:2 Coppola (30.), 1:2 Zaglauer (39.), 2:2 Tausch (84.)