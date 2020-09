Betrunkener kracht mit Sportwagen in geparkte Autos

Heidenheim. Mit überhöhter Geschwindigkeit und zu viel Promille ist ein 21-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Heidenheimer Innenstadt gegen geparkte Fahrzeuge gekracht, teilt die Polizei mit. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der Mann mit seinem Audi TT die Clichystraße stadteinwärts. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über den hochmotorisierten Audi und krachte in vier geparkte Fahrzeuge. Seine 18-jährige Beifahrerin zog sich bei der Kollision leichtere Verletzungen zu. Der Schaden an den fünf beteiligten Fahrzeugen summiert sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf gut 50.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Audi-Lenker durch Konsum von Alkohol absolut fahruntauglich war. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Seinen Führerschein musste der Mann an Ort und Stelle abgeben und sieht nun einem Strafverfahren entgegen.