Hoher Schaden nach Zusammenstoß bei Bartholomä

Zwei Autos wurden bei dem Unfall in eine Wiese geschleudert

Bartholomä. Auf der Landesstraße 1221 auf Höhe Rötenbach kam es am Samstag gegen 10.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos, die dabei beide in die angrenzende Wiese schleuderten. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 21-jährige Autofahrerin die Landesstraße, vom Parkplatz kommend, geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Landesstraße in Richtung Heidhöfe unterwegs war. Dabei krachten die Fahrzeuge zusammen. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.