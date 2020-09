Mögglinger können mitbestimmen

Bürgerversammlung Die Verwaltung lädt maximal 160 Personen zur Weiterentwicklung des Leitbilds am 1. Oktober ein.

Mögglingen. Die Gemeindeverwaltung lädt Mögglingerinnen und Mögglinger zur Bürgerveranstaltung am Donnerstag, 1. Oktober, ab 18.30 Uhr in die Mackilohalle. „Wir möchten die Ergebnisse der Bürgerbefragung, der Unternehmensbefragung und der Arbeit von Gemeinderat, Verwaltung und imakomm Akademie vorstellen“, so Bürgermeister Adrian Schlenker.

Hintergrund ist die Entwicklung des Leitbilds der Gemeinde. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurde eine Höchstzahl von 160 Personen festgesetzt.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 25. September, per E-Mail unter info@imakomm-akademie.de oder telefonisch unter (07361) 528290.