Notarzteinsatz am Bahngleis zwischen Aalen und Ulm

Aalen/Hermaringen. Wie die Deutsche Bahn am Abend gegen 19.20 Uhr meldet, beeinträchtigt ein Notarzteinsatz am Gleis den Bahnverkehr zwischen Aalen Hbf und Ulm Hbf. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Züge aus Richtung Aalen enden und beginnen in Giengen an der Brenz. Wie die Agentur Ostalb Network vermeldet, wurde eine Person am Bahnhof Hermaringen erfasst. Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz. Voraussichtliche Dauer der Störung bis ca. 21:30 Uhr. mbu