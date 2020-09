Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: 121 Aussteller lockten beim Markt „Garten, Gold und Gsälz“ am Wochenende zahlreiche Besucher in den blühenden Remsgarten in Schwäbisch Gmünd. Welche Regionalen Leckereien es dort gab, können Sie im Artikel nachlesen.

6.45 Uhr: Heute wird's noch einmal spätsommerlich. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 22 bis 26 Grad. Die Aussichten auf das Wetter in dieser Woche hat Tim Abramowski wie immer in seinem Wetterblog zusammengefasst.

6.25 Uhr: An diesem Montag, 21. September, wird die Düsseldorfer Straße, Höhe Zufahrt Kulturbahnhof, halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Grund ist der Abbau eines Baustellenkranes. Die bestehende Ampel am Fußgängerübergang in der Düsseldorfer Straße bleibt an diesem Tag ausgeschaltet.

6.15 Uhr: Nach einer über weite Strecken schwachen Leistung kassierten die Ostälbler am Sonntagnachmittag die dritte Niederlage in Folge. Am Ende stand’s 1:2 in der mit 464 Zuschauern ausverkauften Ostalb-Arena.

6.07 Uhr: Nach rund anderthalb Jahren sind die Bauarbeiten am Virngrundtunnel abgeschlossen. Seit Sonntag, 9 Uhr, rollt nun wieder planmäßig der Verkehr durch die beiden Tunnelröhren. Nach der Freigabe kann es laut Regierungspräsidium noch vereinzelt zu Sperrungen für den Abbau der Stauwarnanlage kommen.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen