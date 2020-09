Kranabbau: Düsseldorfer Straße halbseitig gesperrt

Aalen. An diesem Montag, 21. September, wird die Düsseldorfer Straße, Höhe Zufahrt Kulturbahnhof, halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Grund ist der Abbau eines Baustellenkranes. Die bestehende Ampel am Fußgängerübergang in der Düsseldorfer Straße bleibt an diesem Tag ausgeschaltet.