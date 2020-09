Umfrage: Mehr Urlaubstage für Nichtraucher?

Ein Gastronom in Rheinland-Pfalz gibt jedem Mitarbeiter, der Nichtraucher ist, fünf Urlaubstage zusätzlich im Jahr. Was halten Sie davon?

Weil es in seinem Betrieb Ärger zwischen Rauchern und Nichtrauchern gab, hat sich ein Gastronom aus Rheinland-Pfalz etwas Besonderes ausgedacht: Jeder Mitarbeiter, der nicht raucht, soll fünf Urlaubstage zusätzlich im Jahr erhalten. Die anderen dürfen dafür während der Arbeitszeit zwischendurch weiterhin ihre Zigarettenpausen machen. Was halten Sie von dieser Regelung? Schreiben Sie Ihre Meinung zum Thema in die Kommentare.