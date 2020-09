Feldkreuz in der Triumphstadt frisch renoviert und geweiht

Kirche Im Anschluss an die 50-Jahr-Feier der Augustinus-Kirche in der Triumphstadt wurde als vierte Station eines neuen Wallfahrtsweges entlang des Langerts das Feldkreuz der Familien Weng/Seibold geweiht. Dieses stand bislang unten an der Langertstraße und wurde von Mitmachpaten unter Leitung von Sigmar Tomaschko restauriert. Nun steht es seitlich des Kircheneingangs. (Text: -afn-/Foto: opo)