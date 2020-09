Es wird nochmals freundlich und sommerlich warm

Am Dienstag wird es nochmals freundlich. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei 23 bis 26 Grad. 23 Grad werden es in Neresheim, 24 in Bopfingen, 25 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 26 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 14 bis 11 Grad. Am Mittwoch sind deutlich mehr Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch häufiger mal zeigen. Ganz vereinzelt kann es auch etwas regnen – an den allermeisten Stellen wird es aber trocken bleiben. Am Donnerstag überwiegen die Wolken, dazu fällt örtlich etwas Regen. Die Höchsttemperatur liegt nochmals bei 22 Grad. Am Freitag und Samstag wird es häufig nass. Es wird deutlich kälter, maximal noch 13 Grad am Freitag und 12 Grad am Samstag.