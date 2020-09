Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Einen Coronafall gibt es an der Parkschule in Essingen. Eine Lehrerin wurde positiv auf das Virus getestet. Dem Gesundheitsamt bekannt wurde dieser vergangene Woche. Einige Schülerinnen und Schüler müssen in häusliche Isolation. Die Einzelheiten gibt's im Artikel nachzulesen.

6.10Uhr: Zum Abschluss der „Europäischen Woche der Mobilität“ gibt es an diesem Dienstag, 22. September, einen autofreien Tag unter dem Motto „In die Stadt ohne mein Auto“. An diesem Tag sollten alle die Möglichkeit nutzen und auf nachhaltige umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen. Bereits beim „Parking Day“ am Freitag in Schwäbisch Gmünd gab es eine Vielfalt von Aktionen, um Bürgern die Vorteile von verkehrsfreien, öffentlichen Räumen zu verdeutlichen.

6.05 Uhr: Auch auf den Schienen werden zur aktuellen Stunde keine Verzögerungen von der Bahn gemeldet.

6.03 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.