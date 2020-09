Dieb klaut Handtasche aus Auto

Aalen. Auf dem Aalener Parkplatz Vierwegzeiger an der L 1080 beschädigt am Montag ein Dieb die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw der Marke Toyota. Das Auto war dort zwischen 18 Uhr und 18.40 Uhr abgestellt. Anschließend entwendete er eine im Fußraum abgelegte Handtasche, in welcher sich neben der Geldbörse ein Handy der Marke Samsung Galaxy befand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1100 Euro beziffert. Hinweise auf Personen, die sich am dortigen Parkplatz aufgehalten haben, bzw. den Dieb, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361)5240 entgegen.