Vater und Sohn stürzen vom Balkon

Welzheim. In Welzheim (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Männer von einem Balkon im zweiten Obergeschoss gestürzt und haben sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, handelt es sich bei den beiden offenbar um Vater und Sohn. Nach Zeugenaussagen hatten sie sich auf dem Balkon gestritten. Die beiden wurden in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung aufgenommen.