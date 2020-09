Erster Preis für Aalener Nachwuchs

Der Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg veranstaltet alle drei Jahre einen Wettbewerb für gottesdienstliches Orgelspiel, dieses Jahr an der großen Weigle-Orgel der Stadtkirche Nagold. Unter der Schirmherrschaft von Landesbischof Dr. July stellten sich am Wochenende 26 Damen und Herren im Alter von zwölf bis 68 Jahren der Jury. In drei Kategorien wurden Kompositionen alter und neuer Meister sowie Kirchenlieder und liturgische Improvisationen verlangt. Der 12-jährige Christoph Schramm aus Aalen hat in der ersten Kategorie den ersten Preis erspielt. Nach dem Preisträgerkonzert am vergangenen Sonntag durfte er den Preis von Landeskirchenmusikdirektor Hanke entgegennehmen.

Christoph Schramm lernt Orgel in der Klasse von KMD Thomas Haller, der ihn zu diesem Wettbewerb geschickt hat.