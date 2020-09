Jetzt im Livestream: Landtagspräsidentin Muhterem Aras

Schwäbisch Gmünd. Die Präsidentin des Landtags Baden-Württemberg, Muhterem Aras, ist an diesem Mittwoch Gast der Zeitgespräche der Gmünder Tagespost, Kreissparkasse Ostalb und Buchhandlung Osiander. Aras wird im Gespräch ihr Buch „Heimat. Kann die weg?“ vorstellen. Muhterem Aras ist in Ostanatolien geboren und im Alter von zwölf Jahren nach Stuttgart gekommen. Ist Ostanatolien ihre Heimat? Oder Stuttgart? Oder hat die Abgeordnete womöglich ein ganz anderes Verständnis von Heimat? Im Gespräch geht es zudem um Integration. Ob Integration etwas mit Heimat zu tun hat? Diese Zeitgespräche sind die ersten im Corona-Modus. Deshalb gab es nur 80 Karten. Die Gmünder Tagespost will aber denjenigen, die das Gespräch verfolgen wollen, die Möglichkeit geben. Jetzt hier im Livestream oder auf www.facebook.de/tagespost oder www.facebook.de/schwaepo