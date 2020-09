Am Mittwoch sind viele Wolken unterwegs

Am Mittwoch gibt es einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch mal etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 21 bis 24 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim, 22 in Bopfingen, 23 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 24 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf 13 bis 11 Grad. Am Donnerstag tagsüber überwiegen die Wolken, dazu fällt örtlich etwas Regen. Die Höchsttemperatur liegt nochmals bei 23 Grad. Am Freitag, Samstag und Sonntag fällt teils kräftiger Regen. Dazu wird es von Tag zu Tag kälter – maximal noch 13 Grad am Freitag und 9 Grad am Sonntag. Der Herbst gibt also bald Vollgas.