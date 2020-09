Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Die Präsidentin des Landtags Baden-Württemberg, Muhterem Aras, ist an diesem Mittwoch Gast der Zeitgespräche der Gmünder Tagespost. Aras wird im Gespräch ihr Buch „Heimat. Kann die weg?“ vorstellen. Um 18.30 Uhr können Sie das Interview im Livestream auf www.tagespost.de mitverfolgen.

6.15 Uhr: Die Landesregierung in Bayern ist besorgt über die steigenden Infektionszahlen in München und Würzburg. Mit Beschränkungen für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Kommunen stemmt sich Bayern nun gegen die stark steigenden Infektionsraten: Wird der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten, greifen künftig automatisch ein Alkoholverbot und Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.

6.10 Uhr: Weil ein Neuntklässler der Neresheimer Härtsfeldschule am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befinden sich nun alle 40 Klassenkameraden des Jungen in Quarantäne. Ebenso sind sieben Leher nun in häuslicher Isolation.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen