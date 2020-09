Am Donnerstag dominieren die Wolken

Am Donnerstag überwiegen auf der Ostalb die Wolken, dazu kann es immer wieder mal regnen. Es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 23 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 23 Grad. In der Nacht zu Donnerstag wird es häufig nass. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 11 Grad. Ab Freitag gibt der Herbst Vollgas. Es fällt häufig Regen, dazu liegen die Werte gerade mal noch um, beziehungsweise bei knapp über 10 Grad.