Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.45 Uhr: Die Gewerkschaft Verdi hat für heute zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Aalen aufgerufen. Gestreikt wird unter anderem bei der Kreissparkasse Ostalb. Betroffen von den Streiks sind in erster Linie die städtischen Baubetriebe und weitere Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten.

6.25 Uhr: Bei einem Unfall mit einem Linienbus auf der B28 bei Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis sind zehn Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Bus am späten Mittwochnachmittag mit einem Lkw zusammengeprallt. Danach stieß der Bus noch gegen mehrere Autos. Die Busfahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Auch neun weitere Personen seien verletzt worden.

6.15 Uhr: Woher kommt die hohe Zahl an Corona-Infizierten in Bopfingen? Nach der Eröffnung der Fußball-Bezirksligarunde hat das Team der Spielgemeinschaft Kirchheim/Trochtelfingen unter anderem nach dem Spiel Zeit miteinander verbracht. Am Ende hatten sich Spieler aus Kirchheim, aus Trochtelfingen und einer aus Kerkingen mit dem Virus infiziert. 27 Corona-Fälle werden in Bopfingen insgesamt gemeldet. 100 Personen befinden sich in häuslicher Isolation.

6.07 Uhr: Das Regionalligaspiel des VfR Aalen gegen den FC Gießen, das am kommenden Mittwoch im Aalner Rohrwang hätte stattfinden sollen, musste abgesagt werden. Der Grund: Ein Teammitglied des FC Gießen wurde positiv auf Corona getestet.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag.