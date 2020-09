Autofahrerin versucht mit zwei Promille vor der Polizei zu flüchten

Oberkochen. Mit rund zwei Promille versuchte eine 33-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen vor der Polizei zu flüchten. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten um kurz vor 10.30 Uhr nach Oberkochen zu einem Supermarkt in der Aalener Straße gerufen, nachdem die Frau aggressiv und handgreiflich wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreife parkte die 33-Jährige gerade ihr Auto aus. Als sie die Polizei erkannte, beschleunigte sie ihr Fahrzeug zur Ausfahrt und fuhr auf der K3292 in Richtung Unterkochen. Sämtliche Anhaltesignale der nachfolgenden Polizeistreife ignorierte sie. In der Breslauer Straße wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr zurück in Richtung Oberkochen. Erst als eine weitere Streifenwagenbesatzung hinzugezogen wurde, konnte die 33-Jährige letztendlich angehalten und kontrolliert werden. Bereits beim Öffnen der Fahrertür nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der Führerschein der Dame wurde beschlagnahmt. Zudem wurde sie in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht, nachdem ein Atemalkoholtest eine Wert von etwa 2 Promille ergab.