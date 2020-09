Keine Luftnummer: Das Stadtoval bekommt sein neues Gesicht

Perspektiven Mit diesem Luftbild zeigt SchwäPo-Fotograf Oliver Giers das Stadtoval und seine Umgebung mal aus anderer Perspektive. Die Wohngebäude auf Aalens größtem innerstädtischen Neubaugebiet streben in die Höhe, unten im Bild ist das Finanzamt, am rechten Rand das Hallenbad zu erkennen. Der Kulturbahnhof (KubAA) auf dem Stadtoval wird am Wochenende 3./4. Oktober eröffnet.