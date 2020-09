„Snapshots“ in Schwäbisch Hall

Die Galerie Cyprian Brenner zeigt bis zum 15. November in ihrer Ausstellung „Snapshots“ am Standort Schwäbisch Hall Arbeiten des Künstlers Alireza Varzandeh. Seit 1979 produziert er Genremalerei als eine schon fast vergessene Form der Kunst in einem modernen und zeitgenössischen Stil, gepaart mit seinem individuellen und international bekannten Duktus.

Der Künstler, der sowohl in Köln als auch in Valencia ein Atelier hat, bietet den Betrachterinnen und Betrachtern ein rahmensprengendes und fantastisches Seherlebnis