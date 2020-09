Zwei Stunden blockiert

Schwäbisch Gmünd. Das Aktionsbündnis „Fridays for Future Ostalb“ organisiert als Teil eines globalen Streiks an diesem Freitag, 25. September, auch in Gmünd eine Demonstration, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Gmünder Bahnhof. Die Demonstration wird als Fahrraddemonstration durch den Gmünder Einhorn-Tunnel führen. Deshalb wird der Gmünder Einhorn-Tunnel (B29) am Freitag, 25. September, in der Zeit von circa 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Stadtgebiet weiträumig zu umfahren um eine Verkehrsüberlastung in der Innenstadt zu vermeiden. Ebenfalls ist mit Verspätungen im Linienbusverkehr zu rechnen.