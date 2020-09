Am Freitag fällt immer wieder Regen

Seit dieser Woche ist der Sommer 2020 auch kalendarisch Geschichte und der Herbst übernimmt nun die Regie. Während es zu Wochenanfang teilweise noch sommerlich warm war, zeigt der Herbst nun sein anderes Gesicht: nass und kalt. An diesem Freitag fällt auf der Ostalb häufig Regen, dazu wird es deutlich kälter als zuletzt. Die Spitzenwerte erreichen nämlich nur noch 11 bis 14 Grad. 11 Grad werden es in Neresheim, 12 in Bopfingen, 13 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibt’s die 14 Grad. Auch am Samstag kann es immer wieder mal regnen, maximal 13 Grad. Noch etwas uneinig sind sich die Wettermodelle bezüglich des Sonntags. Mal wird stärkerer Regen und Höchstwerte von unter zehn Grad berechnet, mal bleibt es den ganzen Tag über trocken und der Regen würde erst in der Nacht zu Montag kommen. Aber selbst wenn es trocken bleiben sollte, gibt es nicht mehr als maximal 13, vielleicht auch 14 Grad. Auch zu Beginn der neuen Woche wird es häufig nass.