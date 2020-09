Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.40 Uhr: Ist ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Gmünder Zeiselberg möglich? Mit Blick auf die Altstadt, wo weitere Stände in gutem Abstand verteilt sind? Das hängt an der Coronaverordnung für Märkte, die das Land angekündigt hat. Es gibt bereits viele Ideen für Winterangebote in der Stadt.

7.10 Uhr: Der Freitag beginnt mit herbstlichem Schmuddelwetter und so geht's auch weiter. Es wird deutlich kühler, maximal noch 11 bis 14 Grad. Die Aussichten fürs Wochenende sind leider auch wenig vielversprechend. Tim Abramowski kennt die Einzelheiten.

6.45 Uhr: Seit 14 Tagen läuft der Schulbetrieb wieder. Doch von Normalität kann noch nicht die Rede sein. Im Aalener Gemeinderat sorgte unter anderem der Schülertransport für Diskussionen. Vielen Eltern sei es zu riskant, ihre Kinder in die regulären Busse zu schicken. Stattdessen nutzen sie spätere Verbindungen, „was dazu führt, dass Schüler zu spät kommen.“

6.25 Uhr: Nicht vergessen: Der Gmünder Einhorntunnel wird heute wegen der Fahrraddemo von etwa 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr gesperrt sein.

6.10 Uhr: Knapp zwei Wochen nach Beginn des Schuljahres gibt es zahlreiche Fälle von Corona-Infektionen. Drei Schulen im Land sind komplett geschlossen. Die Zahl von Quarantäne-Fällen an Schulen in Baden-Württemberg steigt knapp zwei Wochen nach Schuljahresbeginn schnell an. Befanden sich nach Angaben des Kultusministeriums am Mittwoch noch 149 Klassen oder Lerngruppen an 111 Schulstandorten in Quarantäne, waren es am Donnerstag 172 Klassen an 128 Standorten. Auch Schüler der Parkschule Essingen mussten in häusliche Isolation und wurden getestet. Die Tests der Schüler liegen nun vor - einer wurde postiv getestet.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.