Demonstration: Etwa 130 Radfahrer fahren durch den Einhorntunnel

Schwäbisch Gmünd. Das Tunnelportal Ost des Gmünder Einhorntunnels war ab 13.30 Uhr zu. Das Aktionsbündnis „Fridays for Future Ostalb“ organisierte als Teil eines globalen Streiks an diesem Freitag in Gmünd eine Fahrraddemonstration durch den Gmünder Einhorntunnel. Uhr 14 Uhr trafen sich die Aktivisten am Gmünder Bahnhof. Etwa 130 Radfahrer fuhren durch den Tunnel. Sie wurden von der Polizei eskortiert. Auf der Brücke haben sich einige Schaulustigen versammelt und auf der Remsstraße kam es zu einem langen Stau in Richtung Stuttgart. Um ca. 14.25 sind die Demonstranten durch den Tunnel geradelt und versammelten sich im Anschluss zu einer Schlusskundgebung am Johannisplatz. +++Ein ausführlicher Bericht folgt+++

Das könnte Sie zum Thema interessieren: