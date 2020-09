Ein Radweg macht Probleme

Eine Bürgerin beschwerte sich in der Fragestunde über die Anstiege des Radwegs nach Forst. „Da gibt es Täler und Höhen, die müssen wir ausgleichen“, gab Bürgermeister Wolfgang Hofer zu. Auch den ADFC wolle die Gemeinde mit ins Boot holen, um den Weg fahrradfeundlicher zu machen.

Wenn der Weg nach Forst fertig ist, muss dieser bepflanzt werden. „Das ist keine üppige Maßnahme“, sagte Hofer. „Es werden ein Zaun entlang des Biotops gebaut und ein paar Büsche eingesetzt.“ Einstimmig vergaben die Räte die Arbeiten an die Gartenbaufirma Sigmund aus Eschach für 19 000 Euro.

Apropos Radweg: In der Bürgerfragestunde schlug ein Essinger vor, aus der Straße nach Dauerwang eine Fahrradstraße zu machen. „Dann hätten Fahrradfahrer Vorfahrt.“ Denn auf diesem Weg werde zu schnell gefahren. „Das müssen wir diskutieren“, sagte Hofer. Vorschlag Nummer zwei des Essingers: ein Spiegel für die Abzweigung Dauerwang-Mantelhof. „Man sieht als Fahrradfahrer die Autos im letzten Moment“, sagte er. Das Anbringen des Spiegels sei kein Problem, sagte Hofer. maro