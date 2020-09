Echternacht in Essingen

Ausstellung Vernissage am 16. Oktober in der Schlossscheune.

Eine Ausstellung mit Werken des Künstlerpaares Erwin und Margrit Echternacht wird am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr in der Schlossscheune Essingen eröffnet. Nicht zufällig ist die Gegenüberstellung ihrer Arbeiten erstmals in der Schloss-Scheune zu sehen: Die Bildhauerin Margrit Echternacht, die überwiegend mit Ton arbeitete, wurde 1929 in Essingen geboren und blieb lebenslang ihrer Heimat verbunden. Der Bildhauer und Maler Erwin Echternacht, geboren 1925 im Hunsrück, lebte und arbeitete seit Mitte der 1950er-Jahre bis zu seinem Tod 2012 in München. Sein künstlerisches Werk in Holz, Gips und Bronze ist Resonanzboden eines explosiven Jahrhunderts. Der Eintritt ist frei.