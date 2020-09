Punktgewinn für die Sportfreunde

Die Sportfreunde Dorfmerkingen konnten sich für einen couragierten Auftritt gegen den FC 08 Villingen nicht mit drei Punkten belohnen. Speziell in der ersten Halbzeit hatten die Dorfmerkinger zahlreiche gute Gelegenheiten, doch der Ball wollte nicht ins Tor. So wurden am Ende die Punkte geteilt.