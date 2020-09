Essinger Quirinuskirche in rotes Licht getaucht

Kirche Bei der „Nacht der offenen Kirchen“ konnten Gläubige in Essingen ihr Gotteshaus in einem neuen Licht sehen: Die Fassade der Essinger Quirinuskirche wurde rot erleuchtet. Unter dem Motto „Impulse zu Erntedank und Schöpfung“, feierten die Essinger gemeinsam mit Stille, Texten, Liedern, Gebete das bevorstehende Erntedankfest. Ein ökumenisches Team gestaltete die Impulse. Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist als sonst, blieb es in dieser Hinsicht wie im vergangenen Jahr: Kirchen im Remstal feiern gemeinsam die Nacht der offenen Kirchen. Foto: Oliver Giers