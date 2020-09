Bauern demonstrieren vorm Parteitag

Abtsgmünd

Vor der Kochertalmetropole haben am Samstag ein Dutzend Bauern verschiedener Vereinigungen anlässlich des CDU-Kreisparteitages gegen die Landwirtschaftspolitik des Bundes demonstriert. Bulldogs mit Anhängern trugen Plakate wie „Das Land zurück in Bauernhand“ oder „Die Henker der Landwirtschaft“, darunter Fotos unter anderem von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Kanzlerin Merkel oder EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Steffen Weller aus Abtsgmünd, einer der Vertreter von „Land schafft Verbindung“, erhielt spontan Rederecht beim Kreisparteitag. Er prangerte an, dass die Landwirte zu viele Gesetze und Verordnungen binnen kurzer Zeit umsetzen müssten, was besonders kleinen Höfen finanziell an die Existenz gehe. „Vielen Betrieben geht die Luft aus“. An das Gewissen der Politiker appellierte er, sich gegen Bodenversiegelung einzusetzen. Allein in Abtsgmünd seien im Jahr 2019 30 Hektar Land versiegelt worden.