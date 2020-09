Bürgermeisterwahl in Schechingen: Die Auszählug hat begonnen

Schechingen. Wer folgt auf Schultes Werner Jekel? Die Auszählung der Stimmzettel in Schechingen hat begonnen. Fast 74 Prozent der Schechinger haben gewählt, 1245 per Briefwahl, 150 sind am Sonntag noch ins Wahlbüro gekommen. Die Stöße wachsen gleichmäßig. Alles sieht nach einem zweiten Wahlgang in zwei Wochen aus.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Ist dies nicht der Fall, so findet eine Neuwahl am Sonntag, 18. Oktober, statt, bei der neue Bewerber zugelassen sind. Hier zählt die Anzahl der meisten Stimmen. Die Amtszeit des gewählten Bürgermeisters beträgt acht Jahre. aks