Nachgeholte Konfirmationen in der Stadtkirche

Glaube Am vergangenen Sonntag wurden in drei Festgottesdiensten 33 junge Menschen in der Stadtkirche in Aalen konfirmiert. Pfarrerin Caroline Bender stellte die Konfirmation unter die Überschrift: „Die Segel setzen“. Im ersten Festgottesdienst konfirmierte Pfarrer Bernhard Richter 15 junge Menschen. Der Chor „Cantaamo“ sorgte für die festliche und musikalische Ausgestaltung der Konfirmation. Bernhard Richter bat seine Konfirmanden, in Zeiten des Abstandes zu Gott, zum Glauben und zur Kirche den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. „Doch der Gott in seiner Treue wird auf jeden Fall an der Seite der jungen Menschen bleiben, und mit ihnen durchs Leben gehen“, sagte der Pfarrer.Foto: opo