So geht’s im Bezirkspokal weiter

Die fünfte Runde im Fußball-Bezirkspokal wird am 7. und 8. Oktober ausgetragen. Vier Paarungen stehen in diesem Viertelfinale an, für besondere Brisanz sorgt sicherlich das Bezirksliga-Duell zwischen dem FC Bargau und der SG Bettringen. Auch im vergangenen Jahr trafen beide Teams im Bezirkspokal aufeinander. Damals setze sich die SG Bettringen glatt mit 6:1 durch. Im direkten Vergleich hat allerdings der FC Bargau die Nase vorne. Auch die SG Bettringen II ist noch im Rennen. Es geht gegen die TSG Hofherrnweiler II. Außerdem trifft der TV Steinheim auf den TV Neuler und die Sportfreunde Lorch erwarten die SG Heldenfingen/Heuchlingen.



Bezirkspokal, 5. Runde:

7. Oktober, 18.30 Uhr:

TV Steinheim – Neuler

FC Bargau – Bettringen

7. Oktober, 19 Uhr:

Lorch – Heldenfingen

8. Oktober, 19 Uhr:

Bettringen II –

Hofherrnweiler II