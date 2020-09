Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Noch mehr Behinderung im Pelzwasen: Die Aalener Zebertstraße wird wegen Bauarbeiten ab diesem Montag nicht mehr nur halbseitig, sondern voll gesperrt.

6.40 Uhr: Das Polizeipräsidium Aalen nahm als eines von 13 Flächenpräsidien am länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag teil und führte im Zeitraum zwischen Freitag, 6 Uhr und Samstag, 1 Uhr flächendeckend intensive Kontrollen durch. Das ist die Bilanz.

6.15 Uhr: Wochenmarktbesucher aufgepasst: Aufgrund des Feiertages „Tag der Deutschen Einheit“ am Samstag, 3. Oktober, wird der Wochenmarkt in Aalen auf Freitag, 2. Oktober, vorverlegt. Ebenso wird der Wochenmarkt in Hofherrnweiler/Unterrombach auf Donnerstag, 1. Oktober, vorverlegt.

6.10 Uhr: Bahnfahrer, die um 6.59 Uhr in Aalen in den IC2061 Richtung Nürnberg steigen wollen, müssen derzeit mit einer Verspätung von etwa 13 Minuten rechnen. Grund sei laut Bahn eine technische Störung.

6.07 Uhr: Denkbar knapp war es gestern Abend bei der Bürgermeisterwahl in Schechingen. Über sechs Stimmen mehr als die absolute Mehrheit - das ist die Hälfte aller gültigen Stimmen plus eine – kann sich der 35-jährige Stefan Jenninger freuen.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen