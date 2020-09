Warnstreik in Gmünd und Ellwangen: Städtischen Betriebe und Virngrundklinik betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen aufgerufen.

Nach den Arbeitsniederlegungen vergangene Woche in Aalen kündigt Geschäftsführerin des Verdi Bezirk Ulm-Oberschwaben die Ausweitung der Warnstreiks an. Betroffen sind die städtischen Betriebe sowie die Virngrundklinik. Verdi betont, dass die Patienten dennoch versorgt werden und die Behandlung von Notfällen ebenfalls erfolge.

Schwäbisch Gmünd

Am Dienstag werden die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und weiterer Baubereiche der Stadt Schwäbisch Gmünd aufgerufen der Arbeit fern zu bleiben. Da wegen der Corona Pandemie die Beschäftigten noch in zwei getrennten Schichten arbeiten, wird Verdi dafür Sorge tragen, dass es zu keiner Durchmischung der Beschäftigten kommt. Die Beschäftigten der ersten Schicht werden sich um 8.30 Uhr vor dem Betriebstor des Baubetriebshofes in der Oberbettringer Straße zu einer Protestversammlung einfinden, die zweite Schicht eine Stunde später.



Ellwangen

Am Dienstag werden von 13.30 bis 15 Uhr die Beschäftigten der Virngrundklinik in Ellwangen zu einem befristeten Warnstreik aufgerufen. Vor dem Haupteingang der Klinik wird eine Protestversammlung stattfinden.