Lkw bleibt an Bahnunterführung hängen

Aalen. Ein Lkw bleibt am Montagmorgen an einer Bahnunterführung am Aalener Landratsamt hängen und sorgt für eine Straßensperrung. Wie die Polizei bestätigt, blieb der Lastkraftwagen gegen 8.40 Uhr an der Bahnunterführung hängen, da der Fahrer womöglich die Höhe falsch eingeschätzt hatte. Die Wilhelm-Merz-Straße ist in beide Richtungen gesperrt. Um das Fahrzeug unter der Brücke zu bergen, muss die Ladung entladen werden.