Schulwegüberwachung: 137 Verstöße im Ostalbkreis

Aalen Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres in der vergangenen Woche hat das Polizeipräsidium Aalen verstärkt Verkehrskontrollen auf Schulwegen und im unmittelbaren Umfeld von Schulen durchgeführt. Ziel der Kontrollmaßnahmen sei die Reduzierung der Gefahr für Schüler und Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilt.

Bei den 425 durchgeführten Kontrollen der Polizeireviere in den drei Landkreisen des Polizeipräsidiums Aalen wurden 500 Verstöße beanstandet. Zu den Beanstandungen gehörten unter anderem Gurtverstöße, falsche Kindersicherung und Geschwindigkeitsverstöße. 120 der oben genannten Kontrollen fanden im Ostalbkreis statt. Dabei wurden 137 Verstöße festgestellt. Im Rems-Murr-Kreis wurden 308 Verstöße bei 224 Kontrollen festgestellt. Die Zahl der Kontrollen im Landkreis Schwäbisch Hall beläuft sich auf 81, wobei 55 Verstöße zur Anzeige gebracht wurden. Zudem hat die Verkehrspolizei landkreisübergreifend 158 Kontrollen durchgeführt, dabei mussten 77 Verhaltensfehler beanstandet werden.

Kurzfilm erklärt Verkehsregeln

Zusätzlich zu den Kontrollen hat die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen mehrere Videos des kleinen Zebras veröffentlicht. In diesen Kurzfilmen werden spielerisch die wichtigsten Verkehrsregeln erklärt. Somit kann das kleine Zebra auch unter den erschwerten Bedingungen der Coronapandemie weiterhin zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen und damit ein Jubiläum feiern. Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es das Projekt, bei dem das Zebra, bislang in Form eines Theaterstücks, an Schulen die Verkehrsregeln lehrt. Die insgesamt sechs Kurzvideos können unter der Internetseite www.Gib-Acht-im-Verkehr.de sowie der Facebookseite des Polizeipräsidiums Aalen abgerufen werden.