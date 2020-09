Liedpoesie an einem Regentag

Abtsgmünd-Hohenstadt. „Es ist, wie heimkommen, hier auf Schloss Hohenstadt.“ So begrüßte Liedpoet Harald Immig zusammen mit Ute Wolf seine 30 Gäste zum Konzert im Rittersaal. Immig führte mit Witz und Charme durch den Nachmittag, spielte aus dem Gefühl heraus und was das Publikum hören wollte. Die kräftige Stimme drang durch die Räume, dennoch lag viel Sanftheit und Wärme in den Liedern. Lustige und gefühlvolle, nachdenkliche und wortwitzige, hochdeutsche und schwäbische Texte brachten die Zuhörer in die richtige Stimmung an einem verregneten Herbsttag. Alte Lieder wie „Rosemarie“ ließen einige mitsingen, aber auch neue Stücke aus der CD wie „Sieben Planeten“ gefielen.