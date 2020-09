Aalen. Kann man an den Urknall und gleichzeitig an Gott glauben? Dieser Frage geht der bekannte Liedermacher Clemens Bittlinger in seinem Programm „Urknall und Sternenstaub“ nach. Am Samstag, 7. November, 20 Uhr, sind er und der Astrophysiker Andi Burkert zu Gast im evangelischen Gemeindehaus. Dort erwarten das Publikum atemberaubende Sternenbilder und bunt schimmernde Astralnebel auf einer Großleinwand, dazu Lieder und Texte von Liedermacher Clemens Bittlinger und dem Astrophysiker Prof. Dr. Andreas Burkert.

Tickets: 15 Euro; Anmeldung für die 70 Plätze bei Christine Krauth, Tel. (07361) 931785.