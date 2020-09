Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.07 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten am Nachmittag überwiegend virtuell über weitere Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Handlungsbedarf besteht: der Herbst ist da - und die Infektionszahlen steigen auch in Deutschland. Hier sehen Sie die Entwicklung im Ostalbkreis in interaktiven Diagrammen.

6.05 Uhr: In Iggingen wurde Montagabend bei einem Verkehrsunfall eine 52-Jährige leicht verletzt. Grund war eine Vorfahrtsmissachtung.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut an Ihr Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.