Kappelbergschule: Betreuerin positiv auf Corona getestet - 28 Kinder in Quarantäne

Aalen-Hofen. Wie das Landratsamt Ostalbkreis am Dienstagmorgen bestätigt, gibt es an der Hofener Kappelbergschule in der Grundschulbetreuung der Klassen 1 bis 4 einen Coronafall. Eine Betreuerin wurde positiv auf Corona getestet. "Wir wurden direkt am Sonntag darüber informiert und haben sofort den Eltern der Kinder Bescheid gesagt, dass sie nicht zur Schule kommen", erklärt Rektorin Sandra Bretzger. Nun werden die insgesamt 42 Kontaktpersonen ersten Grades, davon fünf vom Personal und 28 Schülerinnen und Schüler, getestet. Die Tests finden am Mittwoch vor Ort in der Kappelbergschule statt.

"Einzelne Kinder, die Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber haben, werden allerdings vorsorglich direkt in unserer hauseigenen Teststelle im Landratsamt getestet", sagt Susanne Dietterle vom Landratsamt. Alle genannten Kontaktpersonen sind in Quarantäne. "Soweit haben wir alles im Griff. Wir hoffen, dass keines der Kinder positiv getestet wird", sagt Sandra Bretzger. Sie betont die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Aalen.