Mädchen bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet

Aalen-Fachsenfeld. Leichte Verletzungen hat sich ein elfjähriges Mädchen bei einem Unfall am Montagabend zugezogen. Der Fahrer des Unfallwagens ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei miteilt, war das Mädchen gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Wasseralfinger Straße unterwegs und wollte in Richtung eines Discounters abbiegen. Ein ihr nachfolgernder Autofahrer fuhr auf das Fahrrad auf, wobei das Mädchen stürzte und sich die Verletzungen zuzog. Der Autofahrer hielt zwar kurz an, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern, entfernte er sich danach aber unerlaubt in Richtung Treppach. Er war mit einer silbernen Limousine samt braunem Anhänger unterwegs. Der Fahrer trug Vollbart und wird auf 55 Jahre geschätzt. Weitere Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 erbeten.