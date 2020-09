Ellwanger U17 siegt 3:1

Im dritten Saisonspiel der EnBW Oberliga sicherten sich die U17-Juniorinnen des FC Ellwangen nach einem souveränen 3:1-Sieg gegen den TSV Amicitia Viernheim die nächsten drei Punkte. Von Anfang an zeigten sich die Mädels ballsicher und kontrolliert. Doch auch der Gegner war stets bei der Sache und hatte seine Chancen. Die Viernheimer Führung ließen die B-Mädels des FCE nicht lange auf sich sitzen und zogen in der 35. Minute zum 1:1 (Josi Wild) nach. In der 46. traf Wild nach einem Freistoß erneut. In der 69. Minute spielte Jana Köder einen flachen, scharf gespielten Pass zu Celine Weinhold, welchen diese in das 1:3 verwandelte.